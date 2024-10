Namorando João Guilherme, Bruna Marquezine fala sobre casamento

Bruna Marquezine aproveitou as redes sociais para brincar sobre casamento. A atriz, que recentemente assumiu namoro com João Guilherme, ironizou a a dificuldade em encontrar um marido.

“Os homens estão fazendo festa de 15. Quem casou, casou”, dizia o vídeo republicado pela atriz no TikTok. A gravação mostra diversos homens dançando em uma festa, sobre uma pista de dança, enquanto outras pessoas filmam. Confira:

Bruna Marquezine e João Guilherme assumem namoro

O ator João Guilherme publicou uma declaração de amor para Bruna Marquezine como celebração aos 29 anos da atriz, que é celebrado no início de agosto. Em um vídeo romântico, o casal é visto dançando e se beijando.

“Que sorte a minha te poder te ter por perto, de ter minha vida iluminada pelo seu sorriso. Te desejo o melhor desse mundo! Você merece tudo, todo e muito mais. Eu te celebro todos os dias, feliz novo ciclo meu bem”, escreveu o filho de Leonardo, como legenda nos stories do Instagram.

Vale lembrar que o casal é bastante discreto com o relacionamento.

Recentemente, o casal foi visto aos beijos no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Outra aparição pública dos pombinhos foi no desfile da Mondepars, grife assinada por Sasha Meneghel. Os dois sentaram na primeira fila do desfile.

O assunto sobre um relacionamento entre os dois começou a esquentar em junho, depois que ambos compartilharam que receberam buquês de flores no Dia dos Namorados.

João Guilherme postou uma foto com uma bolsa feminina nas mãos e escreveu: “Desesperadamente devoto a você”, que faz referência à canção de Olivia Newton-John em Grease. A bolsa da marca italiana Ferragamo é avaliada em U$ 2.450, o equivalente a mais de R$ 13 mil.

Bruna Marquezine não se pronunciou sobre o Dia dos Namorados, mas deixou um comentário na publicação de João Guilherme. “Lindo”, escreveu ao lado de um emoji apaixonado.