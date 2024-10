Netflix revela horário que irá liberar latas TUDUM e anuncia ativações em capitais brasileiras

Como já sabemos, neste ano, o TUDUM vai chegar diretamente na casa dos fãs em todo o país dentro de latas temáticas colecionáveis com itens exclusivos das séries e filmes da Netflix. Mas, uma das maiores dúvidas do público, é o horário em que o site será liberado para conseguir solicitar as latas temáticas.

Na tarde da última terça-feira, 15, em comunicado à imprensa, a Netflix não só anunciou o horário para o resgate das Latas TUDUM, mas também revelou estar se preparando para trazer uma série de ativações para Salvador, Recife, Florianópolis e São Paulo. As quatro capitais irão receber, a partir desta quinta-feira, 17, réplicas gigantes das latas temáticas que serão oferecidas gratuitamente aos fãs através do site oficial.

De quinta (17) a domingo (20), do meio-dia às 20h, os fãs de Recife, Salvador, Florianópolis e São Paulo, poderão tirar fotos em cenários inspirados em tramas de sucesso da Netflix como Emily in Paris, Sintonia, Stranger Things, Outer Banks, Arcane, Wandinha, Bridgerton e Heartstopper. Em cada cidade os mega latões vão abrigar produções diferentes da Netflix, porque é Um Tudum Pra Cada Um.

Que horas a Netflix vai liberar a Lata do TUDUM?

A Netflix anuncia ainda, o horário de abertura do site para resgatar as Latas TUDUM, onde os fãs devem se registrar nesta quinta-feira, (17), para ter a chance de receber uma lata de forma gratuita em casa. Os interessados deverão realizar as inscrições que serão liberadas às 15h do dia 17, no site oficial da promoção.

Em edição limitada, as latas estarão disponíveis por ordem de chegada. Como é um Tudum Pra Cada Um, serão oferecidas quatro versões diferentes e cheias de itens exclusivos. A lata que cada um vai receber em casa é surpresa, mas quem quiser trocar os brindes com outras pessoas pode usar a hashtag #TudumNaLata nas redes sociais.

Para mais informações, acesse o site oficial da campanha Tudum na Lata.