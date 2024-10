NFL revela planos para trazer mais um jogo ao Brasil em 2025

A Neo Química Arena, casa do Corinthians, sediou a primeira partida da NFL em solo brasileiro, em setembro deste ano. Na partida, os Eagles venceram os Packers por 34 x 29 em jogo marcado por reviravoltas.

“Eu amo pensar nisso. Há uma fã-base incrível que adoraria encher os estádios se jogássemos mais ai. Mas nosso foco para um possível retorno, em 2025 seria um único jogo no futuro. Novamente, não descartaríamos considerar múltiplos jogos, mas nosso objetivo é de voltar para uma única partida em 2025”, afirmou o vice-presidente executivo internacional da NFL, Peter O’Reilly.

No entanto, o vice-presidente executivo da liga negou a possibilidade de realizar jogos em outra cidade que não seja São Paulo.

“Tivemos ótimas parcerias com a cidade de são Paulo e o Corinthians. Então, ela seria nosso foco, considerando nossos aprendizados. Houve um maior interesse de outros mercados no Brasil, o que é ótimo. Mas ainda estamos finalizando a análise desse primeiro jogo antes de nos voltarmos para os planos pra 2025”, completou Peter O’Reilly.

