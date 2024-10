Nível do Rio Acre continua subindo e se aproxima da marca de 4 metros; veja medição

O nível do Rio Acre continua subindo na capital acreana. Segundo dados da Defesa Civil de Rio Branco, o nível das águas na manhã desta quinta-feira (31) é de 3,55 metros.

Na última quarta-feira (30), o Rio Acre amanheceu com a régua medindo 3,43 metros. Isso significa que a elevação do nível das águas foi de 12 centímetros nas últimas 24 horas.

Com a subida do nível do manancial, a navegabilidades para a população ribeirinha também melhora, além da captação de água.

Apesar do aumento do nível, a Defesa Civil não registrou chuvas em Rio Branco.