Nível do Rio Acre volta a ficar abaixo dos dois metros na capital; veja última medição

O nível do Rio Acre continua oscilando na capital acreana após o início das chuvas. Nesta segunda-feira (21), o nível do rio voltou a ficar abaixo dos 2 metros, chegando a marca de 1,87 metros.

Segundo os dados da Defesa Civil de Rio Branco, que realiza a medição do nível das águas, a redução foi de 19 centímetros em 24 horas. No último domingo (20), o nível do Rio Acre era de 02,06 metros, com registro de 25,4mm de chuvas nas últimas 24 horas.

Com previsão de chuvas para a segunda quinzena de outubro de 2024, o nível do manancial deve voltar a subir nos próximos dias. Segundo a Defesa Civil Municipal, não houve chuvas significativas nas últimas 24 horas.