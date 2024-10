No Acre, pagamento para beneficiários do Bolsa Família é antecipado; confira

Em decorrência da seca que vem atingindo a região acreana, o Governo Federal decidiu antecipar o pagamento para os beneficiários do programa Bolsa Família nos meses de setembro e outubro. Além disso, o dinheiro será liberado em uma única data para todas as famílias e não haverá escalonamento.

Neste mês de outubro, o pagamento para todos os beneficiários está confirmado para essa sexta-feira (18), fator que movimentará a economia acreana.

Somente em Sena Madureira, 9.449 famílias fazem parte diretamente do programa. “O Governo do Acre baixou um decreto de emergência em face da estiagem severa e, por conta disso, o Governo Federal resolveu antecipar o pagamento. Lembrando que o dinheiro não será liberado conforme o final do NIS e, sim, em uma única data para todos. Sendo assim, todos os beneficiários podem se dirigir aos canais de atendimentos para efetuar o saque do benefício”, destacou Abias Araújo, integrante do Bolsa Família em Sena Madureira.

A partir de novembro, o pagamento voltará a ser realizado como de costume, ou seja, o beneficiário irá receber de acordo com o final do NIS (Número de Identificação Social).