No Dia do Professor, Marina Silva compartilha foto em sala de aula: “Sempre gostei de ensinar”

A ministra do Meio Ambiente, a acreana Marina Silva, compartilhou nas redes sociais um registro de quando ela era professora de História no Ensino Médio, em Rio Branco, capital do Acre, em alusão ao Dia dos Professores, celebrado neste dia 15 de outubro.

“Sou professora de coração e de formação. Me formei em História, licenciatura, na Universidade Federal do Acre, dez anos depois de aprender a ler e a escrever. Fui professora de História no ensino médio, também em Rio Branco. Sempre gostei de ensinar e de estudar”, disse a ministra.

Marina disse ainda que ser educadora é ser precursor de sonhos. “É por isso que o respeito e valorização desses profissionais deveriam estar no topo de prioridades de gestores, seja no setor público ou privado, ou em toda a sociedade”, lembrou.

Neste dia 15 de outubro também é celebrado o Dia do Educador Ambiental, que também foi lembrado pela ministra, que parabenizou os profissionais desta área.

“Neste 15 de outubro, lembro ainda que hoje também é Dia do Educador Ambiental, que nem sempre estão dentro das salas de aulas, mas espalhados nos mais diferenças espaços, online ou offline, mostrando a importância de preservarmos nossa casa em comum”, disse.

Veja a publicação: