No mês do servidor, Nany People faz espetáculo em Rio Branco; VEJA FOTOS

A artista Nany People realizou um espetáculo de stand-up comedy chamado TsuNany, promovido pelo Governo do Acre. O espetáculo abordou diversos temas e promoveu a desconstrução de preconceitos e o combate à discriminação em torno da empregabilidade LGBTQIA+ no Acre.

O show aconteceu em alusão ao mês do servidor e encerrou a programação. O espetáculo aconteceu na última terça-feira no Auditório do Detran, em Rio Branco.

À Agência de Notícias do Acre, a artista destaca que o espetáculo fala sobre os bons e maus hábitos da tecnologia. “Aborda questões que vão desde cirurgias plásticas até a influência da internet e do WhatsApp, refletindo sobre as relações entre os gêneros. Com a minha transição, consigo ver os dois lados da história e percebo que os homens também têm suas próprias inseguranças e desafios”, frisa.

