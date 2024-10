Nobel de Medicina vai para Victor Ambros e Gary Ruvkun; conheça o trabalho

O Prêmio Nobel de Medicina deste ano foi para os pesquisadores norte-americanos Victor Ambros e Gary Ruvkun. Eles foram laureados pela descoberta do microRNA — princípio fundamental que rege como a atividade genética é regulada.

Victor e Gary estavam interessados em como diferentes tipos de células se desenvolvem. A descoberta deles revelou um princípio novo de regulação genética que se mostrou essencial para organismos multicelulares, incluindo humanos. Agora se sabe que o genoma humano codifica mais de mil microRNAs. Os cientistas vão dividir o prêmio de 11 milhões de coroas suecas (que corresponde a cerca de R$ 5,8 milhões).

“As informações armazenadas em nossos cromossomos podem ser comparadas a um manual de instruções para todas as células do nosso corpo. Cada célula contém os mesmos cromossomos, então cada célula contém exatamente o mesmo conjunto de genes e exatamente o mesmo conjunto de instruções. No entanto, diferentes tipos de células, como células musculares e nervosas, têm características muito distintas. Como essas diferenças surgem? A resposta está na regulação genética, que permite que cada célula selecione apenas as instruções relevantes. Isso garante que apenas o conjunto correto de genes esteja ativo em cada tipo de célula”, explica o comunicado divulgado nesta segunda-feira (7/10).

“O Prêmio Nobel deste ano se concentra na descoberta de um mecanismo regulador vital usado em células para controlar a atividade genética. A informação genética flui do DNA para o RNA mensageiro (mRNA), por meio de um processo chamado transcrição, e depois para a maquinaria celular para produção de proteínas. Lá, os mRNAs são traduzidos para que as proteínas sejam feitas de acordo com as instruções genéticas armazenadas no DNA. Desde meados do século XX, várias das descobertas científicas mais fundamentais explicaram como esses processos funcionam”, acrescenta.

Quem são os premiados?

Victor Ambros nasceu em 1953, em Hanover, nos Estados Unidos. Ele recebeu PhD do Massachusetts Institute of Technology (MIT) em 1979, onde também fez pesquisa de pós-doutorado de 1979 a 1985. Victor se tornou um pesquisador em Harvard, em 1985. Ele foi professor na Dartmouth Medical School de 1992 a 2007.

Gary Ruvkun nasceu em Berkeley, nos Estados Unidos, em 1952. Ele recebeu PhD pela Universidade de Harvard em 1982 e foi um pesquisador de pós-doutorado no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, de 1982 a 1985. Gary também se tornou um pesquisador no Hospital Geral de Massachusetts e na Escola Médica de Harvard, onde agora é professor de genética.