Nova funcionalidade do Waze promete ser um grande alívio para os condutores

O Google Maps e Waze, ambos detidos pela Google, continuam a implementar novas funcionalidades nas respetivas aplicações.

Nos próximos tempos, os utilizadores das aplicações de navegação Google Maps e Waze vão receber uma novidade importante: um novo tipo de aviso da presença de polícia(s) nas estradas. Por agora, só terá lugar nos Estados Unidos, mais precisamente no Illinois. Porém, como (quase) sempre acontece, é uma questão de meses até chegar a Portugal. Assim, a autoridade local juntou-se ao Google para partilhar em tempo real a localização dos agentes parados nas estradas, diretamente nos mapas das duas aplicações.

Qual a utilidade desta ferramenta?

Esta funcionalidade tem como objetivo proporcionar aos condutores tempo suficiente para abrandarem e mudarem de faixa em segurança, em especial quando se encontram veículos de emergência parados nas bermas. As mudanças visam proteger os trabalhadores de emergência e melhorar a segurança geral nas estradas.

Ambas as aplicações têm vindo a ser atualizadas com novas funcionalidades, com o intuito de tornar a condução mais previsível e menos propensa a acidentes. A nova integração da localização policial vai também prevenir travagens bruscas, um fator comum em acidentes nas estradas.

Quais são as novidades do Maps e Waze?

No caso do Google Maps, os relatórios de incidentes têm vindo a expandir-se, com os utilizadores a poderem assinalar perigos no caminho, como acidentes, obras na estrada ou veículos parados. Esta funcionalidade, que começou em dispositivos móveis, está agora disponível também em plataformas de projeção como o Android Auto e o CarPlay.

Por outro lado, o Waze continua a melhorar a sua experiência de navegação com novos alertas para mudanças no limite de velocidade, lombas e curvas acentuadas. Estas notificações são cruciais para os condutores terem tempo de reagir, diminuindo a velocidade e, assim, evitando travagens abruptas e acidentes.