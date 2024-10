Novembro tem feriados inesperados na sexta e quarta-feira; entenda

É hora de programar o descanso, pois em novembro tem feriado prolongado. São diversas datas comemoradas no penúltimo mês do ano, entre Finados, Proclamação da República e mais. Tem até mesmo um novo feriado nacional. Veja as datas e os dias da semana agora.

Novembro chega com diversos feriados nacionais, incluindo um novo que deve quebrar a rotina dos brasileiros. E o melhor, tem feriado na sexta-feira, uma oportunidade de prolongar o descanso pelo final de semana.

Calendário de novembro

Finados (2 de novembro) – O feriado é nacional, o que significa que é válido para todo o país, mas neste ano ele será comemorado em um sábado.

(2 de novembro) – O feriado é nacional, o que significa que é válido para todo o país, mas neste ano ele será comemorado em um sábado. Proclamação da República (15 de novembro) – a data é feriado nacional desde 1949. Neste ano o descanso pode ser prolongado, pois o feriado cairá em uma sexta-feira.

(15 de novembro) – a data é feriado nacional desde 1949. Neste ano o descanso pode ser prolongado, pois o feriado cairá em uma sexta-feira. Dia da Consciência Negra(20 de novembro) – Essa é a grande novidade. Um novo feriado nacional sancionado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2023. A data será comemorada em uma quarta-feira.

A especialista, Laura Alvarenga, colaboradora do FDR, explica mais sobre o Dia da Consciência Negra, confira. Lembrando que os estados e municípios possuem calendários próprios, isso significa que na sua região pode haver outros feriados.

Datas comemorativas em novembro de 2024

Segundo o portal O Globo, as datas comemorativas do mês de novembro são:

2 de novembro: Finados (feriado nacional)

14 de novembro: Dia do Bandeirante

15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional)

19 de novembro: Dia da Bandeira

20 de novembro: Dia da Consciência Negra (feriado nacional)

27 de novembro: Dia Nacional do Combate ao Câncer

Após novembro, o próximo feriado nacional será o Natal, no dia 25 de dezembro, que em 2024 é uma quarta-feira.