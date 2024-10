Novo acidente aéreo em Ouro Preto: após avião cair, helicóptero de resgate sofre acidente

Um helicóptero de resgate, que prestou atendimento ao acidente aéreo com um avião agrícola em Ouro Preto, caiu horas mais tarde, no final da tarde de ontem, sexta-feira, 11 de outubro, infelizmente sem deixar sobreviventes.

Como mostrado ontem, durante a tarde o avião agrícola Air Tractor AT-502B caiu no distrito de São Bartolomeu. Quando as equipes de emergência chegaram ao local do acidente, se depararam com o piloto sem vida.

A operação de resgate mobilizou viaturas terrestres e a aeronave Arcanjo 04, um helicóptero EC145 do Batalhão de Operações Aéreas (BOA) do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

Horas mais tarde, segundo reportou o CBMMG, após o atendimento na região de Ouro Preto, houve perda de contato com o helicóptero e, durante a madrugada, foi confirmado o acidente.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou o seguinte:

“No final da sexta-feira (11) o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais perdeu contato com sua aeronave Arcanjo 04 que realizava um atendimento na região de Ouro Preto, MG. Prontamente foram empenhadas mais de 84 pessoas, entre bombeiros e demais agentes, cães de busca e aeronaves do CBMMG, PMMG e Força Aérea Brasileira. As buscas se concentraram nas coordenadas informadas pelo dispositivo de emergência do Arcanjo. Após 12 horas de busca, a aeronave foi encontrada numa serra íngreme de Ouro Preto. A corporação segue empenhada nos trabalhos de busca pelos 6 tripulantes.”

De acordo com o g1, a aeronave levava seis tripulantes, entre bombeiros, médicos e enfermeiros, e não há sobreviventes. A equipe havia acabado de atender a ocorrência do monomotor e, após aguardar melhoria das condições meteorológicas, decolou, mas não chegou ao destino de retorno.