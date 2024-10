O que se sabe até agora sobre pai e filha encontrados mortos em Goiás

Pai e filha foram encontrados mortos dentro da residência onde moravam, no Setor Jaó, na capital goiana. A situação que gerou grande movimentação policial no local ainda tem poucos esclarecimentos.

Os corpos foram identificados como Arão Ferreira Lima Júnior, de 48 anos, e a filha adolescente, Júlia Spindola Mariano de Paula Lima, de 13 anos.

Os dois foram achados, já sem vida, por um irmão de Arão no último sábado (26/10). Ao entrar na casa, o tio da garota encontrou a sobrinha com ferimentos de arma de fogo em um dos quartos do local.

Investigação

Ao Metrópoles, o delegado responsável pela apuração do caso, Marcus Cardoso, afirmou que a investigação ainda está em fase inicial. A principal linha de investigação é homicídio seguido de suicídio.

“As investigações ainda estão no início. Somente nesta semana, após analisar os telefones apreendidos e as oitivas das testemunhas, teremos mais informações. Mas estamos, em princípio, considerando homicídio seguido de suicídio”, afirmou o delegado.

A informação foi confirmada pelo perito criminal da Polícia Técnico-Científica, Olegário Augusto. “A hipótese mais provável é aquela de o pai ter atirado e, em seguida, cometido autoextermínio, mas ainda estamos analisando”, disse ele nessa segunda-feira (28/10).

Até o momento, não houve a divulgação de detalhes do caso, como a motivação.

Boa relação

Os corpos de pai e filha foram encontrados em diferentes cômodos da casa. Nas redes sociais, pai e filha aparentavam ter uma boa relação. O empresário publicava fotos com a filha em viagens.

“Hoje você faz 13 anos, uma filha dedicada e estudiosa que só nos dá alegria. Papai e mamãe te amam muito, feliz aniversário”, escreveu o pai em junho.

A mãe da adolescente, que, segundo a PM, é agente da Polícia Federal (PF), esteve no local em que os corpos foram encontrados e ficou em estado de choque após encontrar a filha sem vida.