Operação: mais de 600 toneladas de entulhos e 800 pneus já foram retirados do Rio Acre

O Governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, já retirou mais de 600 toneladas de entulhos e 800 pneus.

A ação começou na última terça-feira (24). Segundo a Agência de Notícias do Acre, além das máquinas, os trabalhadores precisaram mergulhar para resgatar pneus submersos em algumas situações.

A operação conta com três caçambas, uma escavadeira hidráulica, uma pá carregadeira, um barco de apoio e um caminhão prancha, além de uma equipe com 10 trabalhadores.

Limpa Rio Acre: Salvando Nossas Águas é uma campanha do Governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), em parceria com a Defesa Civil Estadual e a Secretaria de Meio Ambiente (Sema), com o apoio da Prefeitura de Rio Branco, lançada na última terça-feira (24).

A ação começou no Bairro da Base e se estenderá até a Quarta Ponte, passando pela Gameleira e Mercado Elias Mansour. Segundo a Agência de Notícias, o mutirão envolve a coleta de garrafas PET, balseiros, madeiras e outros materiais como pneus, entulhos e outros.