Ozempic reduz risco de AVC, diz associação de cardiologistas dos EUA

A American Heart Association, associação representante dos cardiologistas nos Estados Unidos, publicou na terça-feira (22/10) suas diretrizes de 2024 para a prevenção primária do acidente vascular cerebral (AVC).

Entre as novidades da edição está a inclusão de remédios similares ao Ozempic na lista daqueles que são capazes de reduzir o risco de AVC. O texto afirma que os medicamentos agonistas do GLP-1, que agem no controle da saciedade e do açúcar no organismo, como Ozempic, Mounjaro e Wegovy, reduzem o risco de AVC em pacientes com diabetes em até 20%, segundo os ensaios clínicos de 2023.

As diretrizes recomendam que médicos possam prescrever Ozempic até para pessoas com doença cardiovascular prévia e que não tenham diabetes.

Prevenção do AVC em 2024

Além da inclusão do remédio, outras novidades que chamaram a atenção da comunidade médica foram a inclusão de sugestões específicas por gênero para triagem e prevenção de AVC, além da recomendação da dieta mediterrânea como preventivo.

Na nova seção, a American Heart Association recomenda que mulheres trangênero que fazem terapias hormonais com estrogênio devem consultar cardiologistas periodicamente para avaliar os riscos de AVC, especialmente se já tiverem passado dos 50 anos.

Por fim, as diretrizes inovam ao defender diretamente que as pessoas em todos os níveis de risco de AVC devem seguir uma dieta mediterrânea como padrão alimentar principal, especialmente com boas doses de nozes e de azeite. O documento aponta que apenas essa mudança alimentar é capaz de reduzir em até 10% o risco de AVC na população geral e, para quem tem alto risco de derrame, pode chegar a até 30%.