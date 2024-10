Pablo Marçal muda planos e deixa voto para última hora

Candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB, Pablo Marçal mudou os planos para este domingo e deixou seu voto para a última hora.

O ex-coach inicialmente havia planejado comparecer às 8h a sua seção de votação, uma escola em Moema, zona sul paulistana. Pouco depois da meia-noite, no entanto, sua assessoria de imprensa informou que o candidato só irá à urna às 16h, faltando uma hora para o encerramento da votação.

Os principais adversários de Marçal, Guilherme Boulos e Ricardo Nunes, votaram na manhã deste domingo.

Além da mudança no horário de votar, a agenda de Marçal excluiu dois compromissos: um café da manhã no Jardim Rosana, zona sul de São Paulo, e um almoço com a vice, Antonia de Jesus, em Pirituba. A coluna questionou o motivo das alterações, mas ainda não teve retorno.

Depois do voto em Moema, Marçal deve seguir para o local onde vai acompanhar a apuração da eleição, em Pinheiros, às 16h30.

Após uma semana em alta nas pesquisas, o ex-coach teve derrotas na véspera da eleição. Na noite de sexta-feira (4/10), ele divulgou um laudo falso sobre uso de drogas por Guilherme Boulos, foi desmentido prontamente e acabou sendo criticado não só pelo psolista, mas por Nunes, Tabata Amaral (PSB) e a campanha de José Luiz Datena (PSDB). A Polícia de São Paulo, que investiga o caso, já atestou a falsidade do documento.

Também nesse sábado (5/10), o ministro Alexandre de Moraes determinou que o candidato preste esclarecimentos à Polícia Federal por ter usado o X, antigo Twitter, em meio à suspensão da rede social no país. O prazo fixado por Moraes para que o ex-coach prestasse depoimento é de 24 horas.