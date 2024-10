Papa Francisco diz estar disposto a rever o celibato como obrigação

Aos 86 anos de idade e a dois dias de completar 10 anos como Papa, Francisco, em uma longa entrevista ao portal argentino Infobae, disse estar disponível para rever o celibato no seio da Igreja Católica:

“Não há nenhuma contradição em que um padre se possa casar. O celibato na Igreja ocidental é uma prescrição temporária; não sei se se resolve de uma forma ou de outra, mas é provisória”.

“Na Igreja Católica há sacerdotes casados: Todo o rito oriental é casado. Todo. Aqui na Cúria temos um – hoje deparei-me com ele – que tem a sua esposa, o seu filho”.

O Papa reconheceu que “às vezes o celibato pode levar ao machismo” e destacou a necessidade de nomear mais mulheres para cargos de responsabilidade no Vaticano:

“O Conselho da Economia é composto por seis cardeais e seis leigos. Os leigos [eram] todos homens, claro. Teve de ser renovado e coloquei um homem e cinco mulheres. Em vez de colocar um vice-governador, coloquei uma vice-governadora, e ele [o governador, Fernando Berges] sente-se muito mais ajudado porque as mulheres resolvem as questões e resolvem bem”.

E foi além no elogio às mulheres:

“Elas têm outra metodologia. Elas têm um senso de tempo, de espera, de paciência, diferente do dos homens. Isso não diminui os homens, eles são apenas diferentes e têm de se complementar”.

Dogmas são coisas que a Igreja considera “verdades absolutas”, pontos fundamentais e indiscutíveis de sua fé, e que, portanto. não podem ser modificados. A ressurreição de Cristo e a Santíssima Trindade, por exemplo, são dogmas”.

Há quatro anos, Francisco dissera:

“O celibato não é um dogma de fé; é uma regra de vida que eu aprecio muito e acredito que seja um dom para a Igreja. Não sendo um dogma de fé, sempre temos a porta aberta.”

Por volta dos séculos 3º e 4º já existiam movimentos dentro do catolicismo propondo que os religiosos deveriam praticar o celibato. Mas é no primeiro e no segundo concílios de Latrão, no século 12, que se estabeleceu a obrigatoriedade do celibato.

A Igreja Católica enfrenta há décadas uma crise de vocação. Diminuiu drasticamente o número de aspirantes a padre, e o celibato, em parte, explica isso. O celibato está também na raiz dos abusos sexuais cometidos por padres, bispos e cardeais.