Paratleta acreano representa o Acre em mundial de Ju-Jitsu na Grécia e em Abu Dhabi

O paratleta Wendel Barbosa, patrocinado pelas Óticas Novo Estilo, está nos últimos dias de preparação para disputar o Campeonato Mundial de Ju-Jitsu, que será realizado na Grécia, e o World Pro Jiu-Jitsu, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Em entrevista à coluna Douglas Richer, do ContilNet, neste domingo (20), prestes a embarcar para esses desafios internacionais, o atleta destacou a importância de representar o Acre em competições tão significativas para o esporte acreano.

“Representar o Acre em competições tão importantes como essas é uma honra e uma responsabilidade enorme. Cada treino, cada esforço é pensando em dar o meu melhor e trazer esses títulos para o nosso estado. Meu foco está em alcançar o topo e mostrar que, com dedicação, podemos ir além das fronteiras.”

Durante conversa com o site PHD Sport Club, Wendel comentou sobre as expectativas para as competições:

“A competição na Grécia será no dia 27 deste mês e em Abu Dhabi será no dia 7 de novembro. Estou na fase final dos treinamentos, e meu objetivo é conquistar os títulos em ambos os torneios”, afirmou.

Ele explicou que o Ju-Jitsu, esporte que escolheu para competir na Grécia, tem particularidades em relação ao Jiu-Jitsu tradicional.

“O Ju-Jitsu se diferencia do Jiu-Jitsu principalmente pelas regras. A principal diferença é que não há faixas, e a divisão nas competições é baseada no peso dos atletas”, explicou o paratleta.

Wendel Barbosa embarca na próxima terça-feira (22) e finaliza sua preparação no Rio de Janeiro.

“Essa última etapa de treinos é essencial. Quero chegar à Grécia na minha melhor forma e, em seguida, me preparar para evoluir ainda mais no torneio em Abu Dhabi, que é a prioridade da temporada”, concluiu. Siga o acreano nas redes sociais: