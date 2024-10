Pastor diz que Sena Madureira vive um contra-ataque espiritual diante de tragédias: ‘Precisamos orar’

O pastor Júnior Braga, líder da igreja evangélica “É tempo de vencer”, com sede em Sena Madureira, opinou nesta quinta-feira (24) sobre os acontecimentos recentes que foram registrados no município. Dentre eles estão vários acidentes de trânsito e, ainda, dois casos relacionados a suicídio.

Em sua ótica, Sena Madureira vive um contra-ataque espiritual.

“Essa situação em Sena Madureira sempre foi espiritual. Algumas pessoas podem acreditar que não, mas quando acontece essas coisas, já tivemos a direção de Deus de sair pelas ruas, ungindo as ruas, orando, indo para o Monte e todas as vezes Deus acalma essa situação. E Sena Madureira mais uma vez está vivendo isso, esse contra-ataque espiritual. Sabemos que um acidente em cima do outro, isso não é normal. O que devemos fazer? Devemos orar. É uma cidade que tem muita igreja, muitos cristãos e esse é um momento das pessoas se unir e orar. Vamos começar um propósito de está ungindo as ruas e orando para que esse mal possa cair”, salientou.

Nesse mês, um fato específico chamou bastante a atenção da comunidade. Em um curto espaço de tempo, quatro acidentes foram registrados na mesma Rua, em cruzamentos distintos. A rua se chama Augusto Vasconcelos, onde fica localizada a escola municipal Siqueira de Menezes, o Quartel da PM, dentre outras repartições.

Em um dos acidentes, uma jovem de apenas 26 anos perdeu a vida. “É realmente muito estranho. Não pode ser mera coincidência”, observou o morador Antônio Carlos.

A campanha de oração comandada pelo pastor Júnior e sua equipe deverá ser iniciada nesta sexta-feira (25).