Pé-de-Meia: pagamento do benefício aos estudantes começa nesta segunda-feira; veja o calendário

O programa Pé-de-Meia, do governo federal, iniciou o pagamento de mais uma parcela do benefício para estudantes do ensino médio da rede pública. As parcelas começam a ser distribuídas nesta segunda-feira (28) e seguem até a próxima segunda-feira (4).

O benefício será destinado pela segunda vez para os estudantes do ensino médio da EJA (Educação de Jovens e Adultos); pela terceira vez aos novos estudantes que foram incluídos no programa em agosto, que totalizam 1 milhão; e pela sétima vez aos 2,7 milhões de estudantes que já faziam parte do programa.

O depósito do benefício

Para receber a parcela do Pé-de-Meia, o estudante deve ter uma frequência mínima de 80% nas aulas do ensino médio. Caso a frequência diminua em algum mês, o aluno não terá direito ao benefício no período. As informações são da Agência Brasil.

Os depósitos podem ser consultados pelos beneficiários no aplicativo Jornada do Estudante, do Ministério da Educação, que financia o programa. O valor é depositado em conta poupança Caixa Tem. Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo, de acordo com o mês de nascimento do estudante, a partir desta segunda-feira (28).

Confira o calendário de pagamento por mês de nascimento

janeiro e fevereiro: 28 de outubro;

março e abril: 29 de outubro;

maio e junho: 30 de outubro;

julho e agosto: 31 de outubro;

setembro e outubro: 1º de novembro;

novembro e dezembro: 4 de novembro.

Quem pode participar

Estudantes de 14 a 24 anos, de baixa renda, matriculados no ensino médio regular das redes públicas, pertencentes a famílias inscritas no Programa Bolsa Família;

Estudantes de 19 a 24 anos, de baixa renda, matriculados no EJA (Educação de Jovens e Adultos), pertencentes a famílias inscritas no Programa Bolsa Família;

Além da situação de vulnerabilidade social, é condição de acesso a inscrição do estudante no CPF (Cadastro de Pessoas Físicas)

O Programa Pé-de-Meia

O Pé-de-Meia funciona como uma poupança e tem o objetivo de evitar a evasão escolar, com a promoção da permanência dos estudantes nas escolas e, também, a conclusão dessa última etapa do ensino básico.

A iniciativa prevê o pagamento de incentivo mensal de R$ 200, que podem ser sacados em qualquer momento. Ao final de cada ano concluído, caso seja aprovado no ano letivo, o estudante recebe um depósito de R$ 1.000, que só pode ser retirado da poupança ao se formar no ensino médio.

Considerando as 10 parcelas de incentivo, os depósitos anuais e, ainda, o adicional de R$ 200 pela participação no Enem, os valores chegam a R$ 9.200 por aluno.