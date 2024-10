Pior jogo pelo Los Angeles Lakers? LeBron James teve marca negativa que não tinha há 17 anos

Nesta segunda-feira (29), LeBron James teve um dos piores jogos de sua carreira. Beirando os 40 anos, a estrela do Los Angeles Lakers teve apenas 11 pontos, oito assistências e cinco rebotes na derrota por 109 a 105 para o Phoenix Suns.

No primeiro revés da equipe angelina na temporada, LeBron também obteve uma marca negativa que não acontecia em sua carreira desde 2007, 17 anos atrás.

Com um aproveitamento de apenas 21,4%, o camisa 6 tentou 14 arremessos e converteu apenas três, sua pior marca em temporada regular desde 2007. Na ocasião, no dia 31 de outuro de 2007, LeBron, então no Cleveland Cavaliers, teve apenas 10 pontos em uma derrota para o Dallas Mavericks, com aproveitamento de dois arremessos convertidos em 11 tentados (18,2%).

Em toda sua carreira, que está na 22ª temporada, teve apenas sete jogos com um aproveitamento pior na temporada. Um deles em 2005, outros três em 2004 e mais dois em 2003, sua temporada de calouro.

Nos playoffs, LeBron tem dois jogos com um aproveitamento pior, um em 2008 e um em 2014.

Jogos com pior aproveitamento do que nesta segunda na carreira de LeBron James

Temporada regular

Playoffs