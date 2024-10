Piracema de mandim enche embarcações de pescadores no interior do Acre e impressiona

Os moradores da cidade de Santa Rosa do purus, no interior do Acre, estão impressionados com a grande quantidade de mandim que surgiu nos últimos dias naquela região. Há registros de pescadores com a embarcação cheia de mandim.

De acordo com o radialista Pelegrino Ferreira, residente em Santa Rosa, desde a semana passada os moradores vem fisgando o mandim. “É algo surpreendente. Não sabemos como esses mandins passaram por Sena Madureira e Manoel Urbano. O fato é que a nossa população vive um momento de fartura”, comentou.

O mandim é uma das espécies mais apreciadas da região. Para se ter uma ideia, toda quantidade que chega para comercialização, acaba em pouco tempo.

Em Sena Madureira, a situação é bem diferente, sendo que neste ano nenhuma piracema foi encontrada.