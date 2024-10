Plácido de Castro inaugura primeira Creche Municipal com brinquedoteca e espaço para banho

Plácido de Castro inaugurou neste fim de semana, a primeira Creche e Escola Municipal de Educação Infantil Sirlei Paiva de Lima II, localizada no bairro Thaumaturgo da cidade.



A instituição contou com investimento de R$ 1,5 milhão, divididos entre obras, equipamentos e mobiliário, tudo para oferecer um espaço adequado para as crianças matriculadas.

A vice-governadora Mailza Assis durante a cerimônia de inauguração da instituição. Para ela, a realização é mais um sonho realizado e o compromisso da gestão com a educação no Estado.



“Quando as prefeituras investem na educação, quem ganha é o estado inteiro. Agora as mães poderão deixar seus filhos num lugar seguro para ir trabalhar. Vamos continuar melhorando o Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica], porque isso aqui ajuda a gente, reduz a evasão. O governo do Estado está comprometido em apoiar iniciativas como essa, que transformam realidades e abrem portas para um futuro melhor”, afirmou.

A escola possui salas de aula climatizadas, brinquedoteca, biblioteca estudantil, espaço de leitura e refeitório. O local foi projetado para estimular o aprendizado e a criatividade. As instalações contam ainda com uma área verde ao redor, onde as crianças poderão explorar a natureza e aprender sobre sustentabilidade.

O prefeito reeleito, Camilo, destacou que a educação é uma meta prioritária de sua gestão e que a nova unidade escolar visa a qualidade no ensino e o bem-estar dos alunos e gestores.

Durante a entrega também estavam presentes a deputada federal Socorro Neri, professores, gestores e a comunidade em geral.