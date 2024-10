Polícia apreende 15kg de drogas na Transacreana

Uma operação conjunta entre o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) e o Grupo Tático do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) resultou na apreensão de 15 kg de substância entorpecente na estrada Transacreana, nesta segunda-feira, 28.

Esta ação demonstra a eficácia da colaboração entre as forças de segurança na luta contra o tráfico de drogas na região. As equipes estão atualmente na Delegacia de Flagrantes (Defla), onde as medidas necessárias estão sendo tomadas para dar prosseguimento às investigações.

A operação reforça o compromisso das autoridades em combater o crime organizado e garantir a segurança da população. A união de esforços entre diferentes unidades policiais é fundamental para a eficácia das operações de combate ao tráfico de drogas, que afeta diretamente a sociedade.

A comunidade é encorajada a colaborar com informações que possam auxiliar nas investigações, promovendo um ambiente mais seguro para todos.