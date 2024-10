Polícia Civil prende Peida Leite, membro da alta hierarquia do PCV

A Polícia Civil do Espírito Santo prendeu, na noite dessa quarta-feira (16/10), Rhuan Cannygia Chenneman Batista, conhecido como Peida Leite e apontado como membro da facção criminosa Primeiro Comando de Vitória (PCV). Segundo a Polícia Civil, o acusado é um dos principais aliados de Fernando Moraes Pimenta, o Marujo, considerado líder do PVC. Rhuan Cannygia era procurado desde que fugiu da penitenciária de Cariacica, em agosto de 2019.

De acordo com o coordenador do Centro de Inteligência e Análise Telemática (Ciat), delegado Alan Moreno de Andrade, o PCV tem objetivo de expandir a área de atuação do tráfico de drogas na região. Rhuan Batista comandava o tráfico do bairro São Geraldo, em Cariacica, e alguns pontos no bairro Aribiri, em Vila Velha.

No local em que o acusado foi preso, os policiais apreenderam uma pistola e um caderno com anotações do tráfico de drogas. As informações apresentadas no caderno encontrado teriam saído de presídios.