Polícia Civil prende três suspeitos de transporte irregular de eleitores

A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Geral de Senador Guiomard, realizou no último domingo, 06, a prisão em flagrante de três indivíduos suspeitos de realizar transporte irregular de eleitores durante o processo eleitoral. A ação faz parte de um esforço da polícia para garantir a legalidade e a lisura do pleito na região.

A equipe de investigação da Polícia Civil estava realizando rondas durante a manhã de domingo, dia de eleição, quando observou dois veículos, uma van e um Gol, transportando várias pessoas em circunstâncias suspeitas. Após a abordagem aos veículos, constatou-se que os passageiros estavam sendo conduzidos para os seus respectivos locais de votação, configurando o transporte irregular de eleitores, prática proibida pela legislação eleitoral.

Imediatamente, os motoristas e responsáveis pelo transporte foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia. Os eleitores que estavam nos veículos foram ouvidos como testemunhas e, em seguida, liberados. Os suspeitos, por sua vez, foram encaminhados ao Juiz Eleitoral de Garantias para que fossem tomadas as devidas providências judiciais.

A ação demonstra o compromisso da Polícia Civil com o cumprimento da legislação eleitoral e com a manutenção de um processo eleitoral justo e livre de irregularidades. O transporte irregular de eleitores é considerado uma grave infração à justiça eleitoral, e as autoridades reforçam que operações de fiscalização continuarão sendo realizadas ao longo do dia para coibir práticas que possam interferir no processo democrático.