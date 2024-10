Polícia prende um dos maiores traficantes do Acre, que movimentou R$ 2 milhões liderando facção

J. N. S., conhecido como ‘Buzuga’, foi preso na manhã desta quinta-feira (17), pela Polícia Civil em Mâncio Lima. O homem é considerado um dos maiores traficantes e líder de uma facção criminosa atuante no estado.

Segundo a polícia, as investigações apontaram sua participação ativa em crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. Durante o período, ele movimento aproximadamente R$ 2 milhões em atividades ilícitas.

Foram apreendidos armamentos e grande quantia em dinheiro com “Buzuga” durante a operação.

Com a materialidade suficiente dos crimes comprovada, o delegado José Obetanio representou pela prisão preventiva de Buzuga, com o apoio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco). A ordem judicial foi concedida e cumprida na manhã desta quinta-feira (17).