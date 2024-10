Pré-jogo entre Botafogo e Peñarol é marcado por breve conflito entre torcedores e desencontro no embarque dos brasileiros

Cerca de 11 horas antes da bola rolar para Botafogo e Peñarol, alguns torcedores de ambos os clubes se enfrentaram numa briga numa área próxima onde está concentrada a delegação do clube carioca. O conflito aconteceu num posto de gasolina, mas, segundo informações do El País do Uruguai, não houve registro de feridos. O veículo informa ainda que a Polícia Militar conseguiu intervir de forma “eficaz” porque no local tinham mais militares que torcedores envolvidos na briga.

Na madrugada desta quarta-feira, em local também próximo ao posto de gasolina onde os torcedores brigaram, alguns “Carboneros” lançaram fogos de artifícios para tentar atrapalhar o descanso dos jogadores do Botafogo. Ao todo, cerca de 920 policiais militares foram designados para a operação de patrulhamento para a partida entre Botafogo e Peñarol. De acordo com o Ministério do Interior do Uruguai, o efetivo é similar ao programado para clássicos entre o Carbonero e o Nacional-URU.

Desencontro no ponto de embarque

Em documento enviado pelo Ministério do Interior, ficou marcado que o ponto de encontro para a torcida do Botafogo embarcar nos ônibus rumo ao Estádio Centenário seria no “Canteras del Parque Rodó”, às 16h (horário de Brasília). Acontece que, de acordo com o relato de torcedores presentes em Montevidéu, ao chegarem no local estabelecido, os mesmos foram informados que a saída da torcida alvinegra seria feita no Parque José Enrique Rodó. A pé, a locomoção entre os pontos dura cerca de 15 minutos.

Aviso enviado pelo Ministério do Interior em relação ao ponto de encontro para a torcida do Botafogo — Foto: Reprodução

No final das contas, os torcedores do Botafogo se reuniram, de fato, no Parque José Enrique Rodó. O desencontro entre os pontos de embarque fizeram com que a concentração da torcida atrasasse em cerca de 30 minutos.

— Nós já tínhamos a operação montada desde a definição do confronto entre Botafogo e Peñarol e montamos uma logística para entender quantos torcedores viriam, chegando num número de 1.600 ingressos vendidos. Então montamos a operação com 15 ônibus fechados. Desde a semana passada começamos as tratativas com o clube para que pudessem ajudar no contato com a polícia e com a embaixada, para que a operação se tornasse mais oficial do clube, e eles pudessem controlar no que fosse possível — explicou Juan Reis, torcedor do Botafogo que montou a gestão dos torcedores junto ao clube.

— O Botafogo, além de todo o suporte na comunicação e interlocução com as autoridades locais, também realizou a busca por ônibus e os pagamentos desses transportes. Têm alguns torcedores que vão chegar por volta das 18h no aeroporto e também estão marcados para terem escolta de lá para o estádio, e depois retornarão para o aeroporto — concluiu.

Objetos apreendidos