Prefeitura de Sena Madureira inicia pagamento de provisórios, após retenções federais

O secretário Municipal de Finanças de Sena Madureira, Doutor Getulião Saraiva, se pronunciou nesta terça-feira (22) a respeito do atraso no pagamento dos servidores provisórios da prefeitura, referente ao mês de setembro. Segundo o secretário, o pagamento começou hoje, com as secretarias de Meio Ambiente, Finanças, Administração e o Gabinete do Prefeito.

De acordo com Getulião, o pagamento dos demais servidores provisórios será concluído nos dias 29 e 30 de outubro, na próxima semana, regularizando toda a folha de pagamento. Ele ressaltou ainda que os servidores efetivos já tiveram seus vencimentos quitados.

Secretário justifica atraso e se põe a disposição da categoria

O atraso, explicou o secretário, ocorreu devido a três retenções realizadas ao longo do mês de outubro, que somaram aproximadamente R$ 2,5 milhões. As retenções são relativas a dívidas com a Receita Federal, concernente ao pagamento da previdência, parcelado em gestões anteriores, o que impactou diretamente no fluxo de caixa da prefeitura.

Com o ajuste previsto para o fim do mês, a gestão municipal busca normalizar os pagamentos e evitar novos atrasos, garantindo que os servidores provisórios recebam seus vencimentos dentro do prazo previsto.