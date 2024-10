Presidente da Caixa dos Advogados anuncia saída da atual gestão e desistência das próximas eleições

A advogada Laura Cristina Lopes de Sousa, atual presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Acre (CAAAC), anunciou publicamente sua saída da atual gestão da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC).

Em uma carta aberta direcionada à advocacia acreana e em um vídeo de agradecimento, Laura comunicou que não participará das próximas eleições e fez um balanço de sua trajetória à frente da instituição.

Eleita presidente da CAAAC em 2021, Laura destacou as inúmeras ações desenvolvidas em benefício da classe, reforçando seu compromisso com a advocacia do estado.

“Minha mensagem aos advogados do Acre é de profunda gratidão e orgulho. Gratidão por ter tido a honra de representar e lutar ao lado de cada um, e orgulho por ver o quanto crescemos. Foram anos de desafios, conquistas e, acima de tudo, muito aprendizado.”

Além de sua atuação local, Laura também se destacou em âmbito nacional, ocupando cargos relevantes, como coordenadora das Caixas de Assistência da Região Norte e vice-presidente do Fundo de Integração e Desenvolvimento Assistencial dos Advogados (FIDA), marcos inéditos para a advocacia acreana.

Laura também enfatizou o papel acolhedor da CAAAC e a importância de seu legado.

“A Caixa de Assistência é uma casa de acolhimento, e espero que cada advogado e advogada continue enxergando nela um espaço de apoio, proteção e desenvolvimento.”

Mesmo se afastando das próximas eleições, Laura garantiu que permanecerá à disposição da advocacia até o fim do mandato, reforçando seu comprometimento com a classe.

“Minha trajetória na CAAAC foi construída com base no compromisso de servir à advocacia. Cada decisão tomada ao longo desse caminho foi guiada pelo desejo de melhorar a qualidade de vida dos advogados, advogadas e seus familiares, e proporcionar a eles o apoio necessário, seja nos momentos de celebração, seja nas dificuldades.”

Ela encerrou sua mensagem com otimismo e confiança na continuidade do trabalho.

“Neste momento, estou com o coração em paz e na esperança de que os próximos líderes possam realizar a continuidade desse trabalho, sempre focado no bem-estar da advocacia acreana e preparada para avançar ainda mais, em prol da nossa classe.”

Veja o vídeo: