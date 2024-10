Prime Gaming de outubro: Veja jogos grátis para assinantes da Amazon!

Uma entre as diversas vantagens de ser assinante do Amazon Prime é a possibilidade de resgatar mensalmente os jogos gratuitos do Prime Gaming — dando aos jogadores ainda mais opções para expandirem suas bibliotecas digitais. A gigante do varejo revelou recentemente os jogos gratuitos que chegaram em outubro de 2024 ao serviço.

Diferente do mês passado, quando foram disponibilizados nada menos que 28 títulos entre os dias 12 a 26 de setembro, a nova lista é bem curtinha e traz apenas seis jogos em outubro no Prime Gaming — pelo menos por enquanto. Vale lembrar que eles já estão disponíveis para resgatar!

Jogos gratuitos de outubro no Prime Gaming

Ficou interessado nos jogos gratuitos de outubro no Prime Gaming? Então confira a lista completa logo abaixo!

Tomb Raider Legend — Resgate pela GOG;

— Resgate pela GOG; Spirith of the North — Resgate pela Epic Games Store;

— Resgate pela Epic Games Store; No Straight Roads — Resgate pela Epic Games Store;

— Resgate pela Epic Games Store; The Eternal Cylinder — Resgate pela Epic Games Store;

— Resgate pela Epic Games Store; Scarf — Resgate pelo app da Amazon Games;

— Resgate pelo app da Amazon Games; Hive Jump 2: Survivors — Resgate pela GOG.

Jogos gratuitos de outubro já estão disponíveis para resgar no Prime Gaming.Fonte: Prime Gaming

Conheça os jogos gratuitos do Prime Gaming de outubro de 2024

Quer saber mais sobre os jogos gratuitos de outubro do Prime Gaming? Então confira abaixo onde resgatá-los, assim como seus respectivos trailers!

Tomb Raider Legend — Resgate pela GOG

Spirith of the North — Resgate pela Epic Games Store

No Straight Roads — Resgate pela Epic Games Store

The Eternal Cylinder — Resgate pela Epic Games Store

Scarf — Resgate pelo app da Amazon Games

Hive Jump 2: Survivors — Resgate pela GOG

Ainda é possível resgatar os jogos de setembro no Prime Gaming

Por fim, vale lembrar que ainda é possível resgatar os jogos de setembro — mas corre, pois eles vão expirar muito em breve. A lista é a seguinte:

Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Edition — Resgate pela GOG;

— Resgate pela GOG; LEGO The Lord of the Rings — Resgate pela GOG;

— Resgate pela GOG; Borderlands 2 — Resgate pela Epic Games Store;

— Resgate pela Epic Games Store; Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition — Resgate pela Epic Games Store;

— Resgate pela Epic Games Store; GreedFall: Gold Edition — Resgate pela GOG;

— Resgate pela GOG; Whispered Secrets: Everburning Candle Collector’s Edition — Resgate pelo aplicativo da Amazon Games;

— Resgate pelo aplicativo da Amazon Games; Minabo: A Walk through Life — Resgate pelo aplicativo da Amazon Games;

— Resgate pelo aplicativo da Amazon Games; Eternights — Resgate pela Epic Games Store;

— Resgate pela Epic Games Store; LEGO Indiana Jones: The Original Adventures — Resgate pelo aplicativo da Amazon Games;

— Resgate pelo aplicativo da Amazon Games; Borderlands: The Pre-Sequel — Resgate pela Epic Games Store;

— Resgate pela Epic Games Store; Tales from the Borderlands — Resgate pela Epic Games Store;

— Resgate pela Epic Games Store; 9 Years of Shadows — Resgate pela GOG;

— Resgate pela GOG; Moonlighter — Resgate pela GOG;

— Resgate pela GOG; Golfie — Resgate pelo aplicativo da Amazon Games;

— Resgate pelo aplicativo da Amazon Games; Cursed to Golf — Resgate pela GOG;

— Resgate pela GOG; XHell Pie — Resgate pela GOG;

— Resgate pela GOG; Showgunners — Resgate pela GOG;

— Resgate pela GOG; Arcadegeddon — Resgate pela Epic Games Store;

— Resgate pela Epic Games Store; Thronebreaker: The Witcher Tales — Resgate pela GOG;

— Resgate pela GOG; The Falconeer — Resgate pela GOG;

— Resgate pela GOG; LEGO The Hobbit — Resgate pela GOG;

— Resgate pela GOG; I Love Finding Cats & Pups Collector’s Edition — Resgate pela Legacy Games;

— Resgate pela Legacy Games; Kerbal Space Program — Resgate pela GOG;

— Resgate pela GOG; Mystery Case Files: Black Crown Collector’s Edition — Resgate pelo aplicativo da Amazon Games;

— Resgate pelo aplicativo da Amazon Games; Ghost Song — Resgate pela GOG;

— Resgate pela GOG; Ynglet — Resgate pelo aplicativo da Amazon Games;

— Resgate pelo aplicativo da Amazon Games; Black Desert — Resgate pela Pearl Abyss;

— Resgate pela Pearl Abyss; Giana Sisters: Twisted Dreams — Resgate pelo aplicativo da Amazon Games.

