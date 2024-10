Primeiro turno das eleições de 2024 tem 21,71% de abstenções

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou o balanço das votações no primeiro turno das Eleições Municipais 2024, realizado neste domingo (6/10). Com quase 100% das urnas totalizadas nos 5.569 municípios que escolheram prefeitos e vereadores, foi contabilizada abstenção de 21,71%. Isso significa que cerca de 34 milhões de pessoas não foram às urnas e terão que justificar o voto.

Em 2020, 23,15% dos eleitores não participaram do processo democrático, um total de 34,2 milhões de pessoas. Na ocasião, o mundo passava pela pandemia de Covid. Em 2016, sem pandemia, a abstenção foi menor, de 17,58%, ou 25,3 milhões.

A votação deste domingo terminou às 17h. Às 17h10, o primeiro município registrou o término da primeira eleição, na cidade de São Cristovão, Santa Catarina.

“Isso demonstra nossa celeridade e compromisso com as eleições”, disse a presidente do TSE, ministra Cármen Lúcia, em coletiva de imprensa realizada na noite deste domingo.