Processo movido contra Glória Pires há 23 anos finalmente tem veredito

Uma novela que envolve a atriz Glória Pires e o marido, o cantor Orlando Morais, finalmente chegou ao fim depois de 23 anos. Os famosos perderam uma ação judicial que tramita desde 2001 e terão de desembolsar uma grana alta. A famosa foi citada no processo e notificada, mas não apresentou defesa no prazo.

De acordo com as informações que constam nos autos do processo, Glória Pires e Orlando Morais perderam uma ação judicial de cobrança movida pela BB Leasing S/A, do Banco do Brasil, há 23 anos. O texto aponta uma dívida referente a um contrato de arrendamento mercantil no valor de R$ 60 mil, firmado em 2000, mas que deixou de ser pago pouco após o acordo.

Glória Pires e a empresa Morais Indústria Comércio Representações LTDA foram pessoalmente citadas, mas não apresentaram defesa dentro do prazo estipulado pela Justiça de Goiás. Já o músico Orlando Morais só foi citado por edital depois de mais de duas décadas de buscas infrutíferas e várias tentativas frustradas de localização.

Segundo a sentença da Justiça de Goiás, o casal deverá pagar o valor de R$ 35.780,06 – valor referente à dívida de Glória Pires e do marido -, mais os encargos acumulados ao longo dos anos. A sentença também estipula o pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Em sua decisão, o juiz responsável pelo caso ainda aproveita a oportunidade para dar um “puxão de orelha” nos famosos. “Quem paga deve pegar recibo do pagamento ou exigir de volta o título (arts. 319 e 324 do CC). Se o devedor pagou mal, deve prevalecer a máxima de que ‘quem paga mal, paga duas vezes’”, disse.

Problemas na justiça

A atriz Glória Pires tem colecionado problemas na justiça. Ela é alvo, por exemplo, de um processo movido por uma ex-funcionária. A artista global foi condenada a pagar cerca de R$ 560 mil para Denise de Oliveira, que era cozinheira na residência da famosa. Ela afirma que foi dispensada após voltar de licença em um acidente de trabalho.

O caso se debruça na condenação por horas extras, cotas previdenciárias e imposto de renda. Glória Pires, porém, continua tentando reverter sua situação. Em um “recurso ordinário”, a defesa da mãe de Cleo Pires afirma que a condenação por horas extras não foi justa. Isso porque a atriz não tinha um cartão para anotar o ponto da funcionária.

Além de atacar disposições da decisão e coloca-las em dúvidas comparando-as com o que diz a lei, Gloria questionou o valor da condenação. Segundo a atriz, o cálculo feito para chegar aos R$ 560 mil foi permeado por erros. No documento ao qual tivemos acesso, a global indica um valor R$ 150 mil abaixo do fixado pela Justiça do Trabalho.