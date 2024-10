Professor da Ufac é afastado após ser acusado de dizer que o curso de geografia é ‘de pobre’; OUÇA OS ÁUDIOS

Foi publicado na edição do Diário Oficial da União desta quinta-feira (10), a Universidade Federal do Acre (Ufac) publicou a portaria que afasta o professor do curso de Geografia, Cristovão Henrique Ribeiro da Silva, pelo prazo de 54 dias.

De acordo com a portaria, ele ficará afastado das funções em razão de não ter mantido ‘conduta compatível com a moralidade administrativa, não tratar com urbanidade as pessoas e de promover manifestação de desapreço no recinto da repartição’.

O professor é acusado de ter dito que ‘geografia é um curso de pobre’. Além disso, alunos disseram que o docente teria dito a um estudante que ele deveria ‘se matar’ e proferido diversos palavrões dentro de sala de aula. Áudios captados pelos alunos durante as aulas comprovam as acusações. Ouça:

O ContilNet não conseguiu contato com o professor. O espaço segue aberto para a sua versão.