Professor desaparecido é encontrado morto na zona rural de Rio Branco; veja o que se sabe

Na manhã deste domingo (20), o professor Daison Martins Farias Gurgel, de 29 anos, foi encontrado morto após três dias desaparecido. O corpo foi localizado pelo cunhado em um terreno baldio próximo a uma quadra de esportes, no Ramal Santa Helena, zona rural de Rio Branco.

De acordo com informações do Centro de Operações Policiais Militares (Copom), não havia sinais visíveis de violência no corpo de Gurgel. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas os socorristas apenas confirmaram o óbito no local.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames para determinar a causa da morte. A Polícia Civil assumiu a investigação para esclarecer as circunstâncias do falecimento.

Notas de pesar e suspensão de aulas

Com a confirmação da morte, a escola onde o professor atuava emitiu uma nota lamentando a perda e decidiu cancelar as aulas desta segunda-feira (21) em sinal de luto.

Desaparecimento e buscas

Gurgel havia desaparecido na madrugada do último dia 17 de outubro, o que mobilizou familiares e amigos. Um boletim de ocorrência foi registrado, e campanhas nas redes sociais buscavam pistas sobre o paradeiro do educador.

A morte do professor comoveu a comunidade escolar e a cidade, e a investigação busca entender os motivos por trás desse trágico desfecho.