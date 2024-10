Professora dá palpite sobre possíveis temas para a redação do Enem; prova será neste domingo

Ditadura da beleza; inteligência artificial e prejuízo no primeiro emprego e meio ambiente são algumas das apostas da professora de Redação e Língua Portuguesa, Jocilene D’ávila.

A prova de redação será aplicada no 1ª dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 em 3 de novembro. No Acre, mais de 26 mil pessoas estão inscritas para o exame. Destes, mais de 9 mil são concluintes do ensino médio na rede pública.

No domingo também serão aplicadas as provas de Linguagens e Códigos e Ciências Humanas. Com a redação, os inscritos do Enem geralmente se deparam com um tema social, que impacta uma minoria.

A professora de Redação e Língua Portuguesa, Jocilene D’ávila, de Sena Madureira, apostou que os temas podem ser em três eixos:

Ditadura da beleza

Inteligência Artificial e prejuízo no primeiro emprego

Meio Ambiente

“Quanto ao tema, todo o ano é uma ansiedade para descobrir que assunto o INEP vai cobrar dos alunos. São tantas as temáticas, mas arisco nesses três eixos”, disse a professora.

Enem no Acre

Ainda de acordo com o MEC, 9.082 concluintes do ensino médio na rede pública se inscreveram para as provas, ou seja, um percentual de 100% destes alunos. A estimativa considera o número de 1.616.606 participantes que estão finalizando a etapa de ensino em 2024.

Além disso, outras 3.644 inscrições são de estudantes do 1º ou 2º ano e 115, de pessoas que não cursam nem completaram o ensino médio, mas farão o Enem para testar seus conhecimentos (treineiros).

Segundo o Ministério da Educação (MEC), dos participantes do Acre, 69,66% (18.372) não pagaram a taxa de inscrição e 30,34% (8.003) pagaram. A maioria das inscrições são mulheres – 59,75% (15.760) das inscrições, já os homens representam 40,25% (10.615).