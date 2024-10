Ratos, lixo e foco de dengue: saiba o estado da mansão de Mário Gomes

Mário Gomes abriu o coração e lamentou ter sido despejado da mansão que morou a vida toda, segundo ele. Recentemente, o ator foi retirado do imóvel, que fica no Joá, zona oeste do Rio, após um leilão. “Já chorei várias vezes”, disse.

“Moro ali desde garoto, meu pai ia ali. É a minha área, né? Eu já chorei várias vezes por causa disso. A casa era muito importante porque era meu sonho em vida”, explicou.

No local, foram encontrados lixo, ratos e, na piscina, foco de dengue. A informação foi confirmada por Anderson Bragança, dono de uma empresa de limpeza que foi contratada para realizar a vistoria.

Bragança declarou que foram precisos seis caminhões para remover todo detrito e entulho da propriedade, que estava insalubre para habitar e toda destruída. De acordo com ele, também existe risco de segurança.

“A gente fez algumas obras, mas não adianta a gente fazer obra sem saber que a casa é nossa”, ponderou Mário.

A mansão do artista está avaliada em R$ 20 milhões. No entanto, foi leiloada por R$ 70 mil para pagar dívidas trabalhistas de uma confecção comandada por Gomes no Paraná.

“Não perdi tudo porque eu tenho minha qualidade, os meus trabalhos. As coisas que eu faço desenvolvem, vamos para cima. Eu tenho boas coisas pela frente, vocês vão ver”, concluiu Mário Gomes, que atualmente, mora nos fundos da casa de uma das filhas.