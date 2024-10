Região Norte tem alerta de chuvas intensas nesta terça; veja detalhes

Nesta terça-feira (15), tem previsão de chuvas isoladas em todos os estados da Região Norte do país, com exceção de boa parte das mesorregiões do Baixo Amazonas e Marajó, no Pará.

Além disso, à tarde, pode haver trovoadas isoladas em todo o território do Acre, Rondônia, Norte, Sudoeste e Sul Amazonenses.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de chuvas intensas para o Vale do Acre, Vale do Juruá, Madeira-Guaporé, além do Centro, Sudoeste, Sul e Norte Amazonenses e as mesorregiões Ocidental e Oriental do Tocantins.

Entre as capitais, a temperatura mínima deve ficar em torno de 23°C em Belém (PA) e a máxima pode chegar aos 38°C em Palmas (TO). A umidade relativa do ar pode variar entre 95% e 20%.

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia.

