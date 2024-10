Restaurante em Rio Branco transmite luta de Popó ao vivo e pugilista manda recado aos fãs; VÍDEO

O tetracampeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas encara o argentino Jorge “El Chino” Miranda na luta principal da quinta edição do Fight Music Show, neste sábado (12), a partir das 18h45h, no Ginásio da Portuguesa, em São Paulo.

No Acre, um restaurante de Rio Branco vai transmitir a luta ao vivo. Em divulgação, Popó mandou um recardo para os fãs do Acre. “Fala, galera do Acre. Popó falando! O Paris Garden vai ter a minha luta no horário de Brasília. Eu espero todos vocês. Vai ter muita animação, comida boa, música legal e fora isso, a luta, porrada. Vamo lá”, disse Popó ao convidar a população.

O evento conta ainda com as participações de nomes como MC Livinho, Nego do Borel, Esquiva Falcão, Luiz Otávio Mesquita e Thomaz Costa.

VEJA O VÍDEO: