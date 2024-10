Após sair de uma festa, Rihanna foi questionada por jornalistas e paparazzis sobre as festas de Sean Diddy Combs, que está preso sob diversas acusações de abuso sexual. Os eventos do rapper contavam com a presença de várias celebridades, como as irmãs Kardashian e Beyoncé e Jay-Z.

Ao ser questionada se tinha participado de alguma festa, ela ficou em silêncio. Então, o paparazzi insistiu e perguntou se a artista “se envolveu em alguma das ‘surpresas’”. Com isso, a cantora deu sorriso irônico e respondeu: “Isso é loucura”. O vídeo do momento viralizou nas redes sociais, o que gerou críticas de internautas a Rihanna. “Não se pronunciou coisa alguma fugiu”, escreveu um perfil. “Mulher te preserva. Eu amo você, sai dessa bagunça pelo amor de Deus mulher”, comentou outro. @rapboxtv 🚨 Rihanna falando sobre ela nas festas do P. Diddy ♬ som original – Rap Box