Rio Branco deve ser tomada novamente por onda de fumaça que vem da Bolívia, diz Friale

O pesquisador meteorológico David Friale falou nesta quinta-feira (3), sobre a mudança de tempo na capital do Acre, Rio Branco, com a chegada de uma fraca onda polar, que deve chegar no munícipio. Além disso, ele também alerta sobre a fumaça, que deve tomar conta do local novamente.

“A fumaça originaria das queimadas da Bolívia deve invadir novamente boa parte do Acre, já que os ventos passam a soprar daquela direção nas próximas horas. Além disso, já alertamos sobre a possibilidade de temporais nesta quinta e sexta-feira”, afirma.

O portal O Tempo Aqui, informa que as condições atmosféricas estarão altamente favoráveis à ocorrência de chuvas fortes, com alta probabilidade de raios e ventanias, até a sexta-feira (4), na maior parte do Acre.

Desde as primeiras horas do dia desta quinta-feira, Rio Branco registrou uma piora na qualidade do ar, segundo a plataforma IQAir, da Organização das Nações Unidas e do Greenpeace. Alcançando condições “muito insalubre”, 139.3µg/m³ (microgramas de poluentes por metro cúbico), com mais de 27 vezes acima do recomendado.

Veja o vídeo: