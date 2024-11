Ronnie Lessa e Élcio Queiroz são condenados pelas mortes de Marielle e Anderson

Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz foram condenados a 78 e 59 anos de prisão, respectivamente, nesta quinta-feira (31/10), pela autoria dos assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018. O julgamento no 4º Tribunal do Júri da Justiça do Rio de Janeiro durou dois dias e a juíza Lúcia Glioche anunciou a pena por volta das 18h15.

No discurso da sentença, Glioche foi enfática em falar que as condenações são um aviso de que esses crimes não serão tolerados. “Todavia, a sentença que será lida agora se dirige aos acusados aqui presentes. Para se dirigir aos vários Ronnies e vários Élcios que existem na cidade do Rio de Janeiro, livres por aí”,disse.

A juíza ainda foi enfática que para os dois, a justiça chegou, mesmo sendo às vezes lenta e cega.

“A justiça, por vezes, é lenta, é cega, é burra, é injusta, é errada, é torta, mas ela chega. A justiça chega mesmo para aqueles que, como os acusados, acham que jamais vão ser atingidos pela justiça. Com toda a dificuldade de ser interpretada e vivida pelas vítimas, a justiça chega aos culpados e tira deles o bem mais importante depois da vida, que é a liberdade. A justiça chegou para os senhores Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz”, afirmou antes de proferir as sentenças.

Lessa foi condenado a 78 anos e 9 meses de reclusão e 30 dias. Já Queiroz, a 59 anos de prisão e 8 meses de reclusão, 10 dias multa. As prisões preventivas foram mantidas e eles devem recorrer das condenações atrás das grades.

Além disso, os réus deverão pagar uma pensão até os 24 anos do filho de Anderson, Arthur, e R$ 706 mil reais de indenização por dano moral para os familiares das vítimas: Arthur (filho de Anderson), Agatha (viúva de Anderson), Mônica (viúva de Marielle), Luyara (filha de Marielle) e Marinete (mãe de Marielle).