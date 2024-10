“Sai todo mundo”: vídeos mostram pânico durante incêndio no Brás; veja

Vídeos que circulam nas redes sociais flagraram momentos de correria e pânico durante o combate ao incêndio de grandes proporções que atinge um shopping na Rua Barão de Ladário, no Brás, uma das principais regiões de comércio popular do centro de São Paulo, na manhã desta quarta-feira (30/10). Pelo menos uma pessoa foi levada ao hospital por intoxicação por fumaça.

Além de frequentadores e funcionários do Shopping 25, muitos curiosos se aglomeraram nas imediações do centro de compras. Às medida que os carros do Corpo de Bombeiros se aproximavam, as pessoas gritavam e corriam: “Abre [passagem]! Sai todo mundo”, é possível ouvir nos vídeos que viralizaram (veja abaixo).

Há 17 viaturas dos bombeiros em atendimento no local. A Defesa Civil do município também foi acionada.

Esta é a segunda vez na semana que um incêndio atinge a região. Na manhã do último domingo (27/10), um prédio comercial no Brás, localizado na Rua Dr. João Alves de Lima, pegou fogo e chegou a apresentar risco de colapso estrutural, segundo o Corpo de Bombeiros. Não houve vítimas.

O incêndio desta manhã provocou a interdição de ruas no Brás, além da alteração do itinerário de ônibus.