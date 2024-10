Saiba por que menino de 9 anos que matou 23 animais não será punido

O menino de 9 anos que matou 23 animais ao invadir uma fazendinha em Nova Fátima, no norte do estado do Paraná, não será punido criminalmente. Isso porque, por ser menor de 18, ele é considerado inimputável, ou seja, não pode ser condenado por crimes.

Ao Metrópoles, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) confirmou que “como uma criança de 9 anos é a autora, não há implicações criminais”.

Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, a partir dos 12 anos, menores infratores podem sofrer medidas socioeducativas, caso cometam ato infracional, que não é um crime propriamente dito, mas uma ação análoga.

O massacre ocorreu no último domingo (13/10) e o garoto teria visitado o local na véspera, Dia da Criança (12/10), quando aconteceu a inauguração da fazendinha do hospital veterinário.

“O boletim de ocorrência e outras informações foram repassadas ao Conselho Tutelar”, informou a Polícia Civil.

Menino esquartejou animais

Imagens das câmeras de segurança capturaram o momento em que o garoto invade o local, arremessa, esquarteja e mutila os animais.

Aproximadamente 15 coelhos foram encontrados mortos, enquanto outros animais foram deixados soltos.

Uma única coelhinha sobreviveu ao massacre, e, por isso, ela foi apelidada de “Vitória”.

Foto cedida ao Metrópoles

O veterinário Lúcio Barreto descreveu o horror ao encontrar os animais mortos.