Salário mínimo sobe acima do esperado e valor fica em R$ 1.844,40; veja quem recebe

Enquanto a maioria dos brasileiros aguarda pelo reajuste de R$ 97 do salário mínimo para o ano que vem, os trabalhadores de um estado do país foram surpreendidos por um aumento ainda neste ano que ultrapassa o piso nacional proposto para 2025. Em Santa Catarina, o governo estadual enviou uma proposta do novo mínimo de R$ 1.844,40 para a Assembleia Legislativa de Santa Catarina.

Porém, não serão todos os moradores que receberão esse reajuste em específico já que o aumento de 6% será implementado em quatro faixas de salários estaduais.

A especialista Laura Alvarenga comenta sobre o salário mínimo nacional, confira.

O salário mínimo chegará ao valor de R$ 1.844,40?

É preciso entender que o aumento será apenas em Santa Catarina, já que foi proposto pelo governo do estado. Até o momento, o Projeto de Lei ainda precisa ser aprovado pela Alesc.

Além disso, não serão todos os trabalhadores do estado beneficiados com R$ 1.844,40. O reajuste será de 6% para quatro faixas de salários de Santa Catarina. Veja quais são:

Primeira faixa

Passará de R$ 1.521 para R$ 1.612,26

Os setores beneficiados serão: Agricultura e pecuária, Indústrias extrativas e beneficiamento, Pesca e aquicultura, Empregados domésticos, Construção civil, Indústrias de instrumentos musicais e brinquedo, Estabelecimentos hípicos, Empregados motociclistas e motoboys, Transporte em geral (exceto motoristas).

Segunda faixa

Passará de R$ 1.576 para R$ 1.670,56;

Setores: Indústrias do vestuário, calçados, fiação e tecelagem, Artefatos de couro, Papel, papelão, cortiça e mobiliária, Distribuidoras e vendedoras de jornais e revistas, Vendedores ambulantes de jornais e revistas, Administração de empresas de jornais e revistas, e Empresas de comunicações e telemarketing.

Terceira faixa

De R$ 1.699 para R$ 1.769,14;

Setores: Indústrias químicas e farmacêuticas, Indústrias cinematográficas, Alimentação, Comércio em geral e Empregados de agentes autônomos do comércio.

Quarta faixa

Passará de R$ 1.740 para R$ 1.844,40;

O aumento será oferecido para os setores de: Indústrias metalúrgicas, mecânicas, material elétrico e gráficas, Indústrias de vidros, cristais, espelhos e joalheria, Cerâmica de louça e porcelana, Artefatos de borracha, Empresas de seguros privados e capitalização, Agentes autônomos de seguros privados e de crédito, Edifícios e condomínios residenciais e comerciais, Turismo e hospitalidade, Estabelecimentos de ensino e cultura, Serviços de saúde e processamento de dados, Motoristas de transporte em geral.