Secretário desmente boatos sobre suspensão do Asfalta Rio Branco e acusa grupo de espalhar fake news

O secretário municipal de Infraestrutura da Prefeitura de Rio Branco, Cid Ferreira, negou, com veemência, nesta segunda-feira (21), que o programa “Asfalta Rio Branco” tenha sido suspenso após a definição das eleições que reelegeram o prefeito Tião Bocalom. De acordo com o secretário, o programa continua, embora em ritmo menos frenético por causa das chuvas.

“Não se faz asfalto debaixo de chuva, não é?”, indagou o secretário ao informar que todas as obras de infraestrutura da cidade em execução pela Prefeitura da Capital continuam em andamento.

“Aqueles que queriam que a Prefeitura paralisasse suas atividades e que chegaram a ir à Polícia Federal com notícias falsas sobre o programa Asfalta Rio Branco não conseguiram o intento, e a população que reelegeu o prefeito Tião Bocalom disse que quer a continuidade das obras prometidas. Por isso, o trabalho continua”, acrescentou o secretário.

O que está ocorrendo, segundo ele, é que, por ordem do prefeito, com o início das chuvas, já que não é possível trabalhar com asfalto quente sob a chuva, as obras se voltaram para a área de acabamento, com reparos nas redes de drenagem, água e esgoto, além de recomposição de pavimentos.

De acordo com Cid Ferreira, o programa Asfalta Rio Branco terá prosseguimento com a contratação de empresa para execução de serviços de engenharia para execução, manutenção, recuperação e reparos de calçadas. “Mesmo durante a campanha, a preocupação do prefeito Tião Bocalom sempre foi de realizar obras com o máximo rigor e qualidade”, disse Ferreira.