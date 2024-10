Sena Madureira registra movimentação tranquila nas primeiras horas de votação

As primeiras horas de votação deste domingo (6), em Sena Madureira, foram marcadas por tranquilidade, sem registros de intercorrências significativas. Em pontos de votação mais movimentados, como escolas e centros comunitários, foram observadas filas curtas no início do processo, que logo se dispersaram, resultando em um ambiente organizado e sem aglomerações.

Eleitores compareceram de maneira ordeira para exercer seu direito de voto, e a expectativa é que o fluxo continue de forma pacífica ao longo do dia. As autoridades locais seguem monitorando a situação para garantir a segurança e a fluidez durante todo o período eleitoral.

Veja imagens exclusivas do site ContilNet

O portal ContilNet registrou com exclusividade momentos da movimentação nos principais locais de votação em Sena Madureira. As imagens mostram eleitores cumprindo os protocolos de segurança e distanciamento, reforçando a tranquilidade nas urnas.

