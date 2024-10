Servidores administrativos da Ufac paralisam atividades essa semana; entenda motivo

Servidores técnicos da Universidade Federal do Acre (Ufac), irão paralisar seus servições na instituição durante esta terça e quarta-feira (15 e 16). A decisão vem sendo divulgada desde a última semana.

Conforme publicado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau do Acre – Sintest, a ação foi deliberada e acatada na última assembleia, que aconteceu dia 10 deste mês, e ocorrerá para o debate de pontos da manutenção do acordo feito com o governo federal após a greve que durou mais 3 meses neste ano.

“A assembleia deliberou sobre à paralisação em resposta a promessa não cumprida pelo governo após a greve”, afirmam.

O protesto ocorrerá em todo o território nacional, segundo repassado pela Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições de Ensino Superior Pública do Brasil (Fasubra), que noticiou recentemente, que faltam menos de 80 dias para o governo cumprir o acordo proposto com a classe.

No comunicado enviado para alunos da Ufac, a paralisação de dois dias não afetará as aulas “Boa noite! Informamos que nos dias 15 e 16/10, haverá paralisação nacional dos técnicos administrativos da educação federal. A paralisação será apenas dos servidores técnicos, as aulas ocorrerão normalmente”, destaca o informe.

Ainda de acordo com o Sintest/AC, no primeiro dia, os servidores devem participar de um café da manhã na guarita da instituição para discutir as promessas não cumpridas pelo governo federal, e no segundo será abordado pautas referentes ao sindicato.