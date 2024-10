Silent Hill 2 e Dragon Ball são destaques de jogos nos lançamentos da semana

Já disponível no Nintendo Switch e PC pela loja digital Steam, o jogo de terror com visual de programa infantil Amanda the Adventurer da MANGLEDmaw Games, publicado pela DreadXP, chegou agora também ao consoles PlayStation e Xbox. No game jogadores encarnam o papel de Riley Park, que herdou a casa de sua tia e encontra um punhado de fitas VHS de um programa infantil local. O programa contava com uma menina chamada Amanda e seu amigo ovelha Wooly, porém os personagens na tela começam a agir de maneiras estranhas, como se pudessem se comunicar através da televisão. Jogadores alternam entre assistir os episódios e usar pistas encontradas no programa para resolver quebra-cabeças no sótão, liberando novas fitas VHS e chegando ao fundo desse mistério.