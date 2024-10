SINTESAC convoca servidores para Assembleia Geral Extraordinária sobre Ação Coletiva do Bresser

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre (SINTESAC) convoca todos os servidores beneficiários da Ação Coletiva do Bresser para participarem de uma Assembleia Geral Extraordinária. O encontro acontecerá no dia 10 de outubro de 2024, quinta-feira, às 08h, no auditório do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (HUERB), localizado na Avenida Nações Unidas, nº 700, bairro Bosque.

A pauta principal da reunião será a deliberação sobre a ordem de prioridade para a emissão de Requisições de Pequeno Valor (RPV), referente à ação coletiva nº 0518900-72.1990.5.14.0401, movida em favor dos servidores para correções salariais decorrentes do Plano Bresser.

Segundo o SINTESAC, esta Assembleia Geral Extraordinária será um marco importante no processo de finalização das etapas judiciais, e a participação dos beneficiários é fundamental para garantir que todos os envolvidos tenham clareza sobre os próximos passos e suas respectivas prioridades.

A diretoria do sindicato reforça a necessidade de participação ativa dos servidores, a fim de assegurar que os direitos conquistados por meio da ação judicial sejam devidamente respeitados e implementados de forma transparente.

Para mais informações, os servidores podem entrar em contato diretamente com o SINTESAC ou acessar os canais oficiais do sindicato.